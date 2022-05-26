***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.05.2022 15:18
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Fatih Karacanik Yatırımcı İlişkileri Yöneticsi 09.04.2019 05533076577 fatih.karacanik@gmail.com Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanları 208667-702694
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032706
BIST
16:392.447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,55
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.447
En Düşük
2.421
16:3916,3380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0266
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2734
16:3917,5403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0708
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
16:39971,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,70
|Açılış
|: 971,06
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler16:37
|OYYAT
|78,65
|105.717.349
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|29.723.237
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.782.279
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|167.520.172
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,11
|11.026.106
|% 9,89
|
|KZBGY
|75,15
|46.774.298
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|180.645.389
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|41.757.559
|% -9,83
|
|HUNER
|2,54
|63.958.755
|% -6,62
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|43,72
|4.650.171.378
|% 2,48
|
|SISE
|21,04
|2.308.585.737
|% 0,00
|
|KARSN
|6,36
|1.614.363.713
|% 9,28
|
|ARCLK
|79,15
|1.405.232.618
|% 6,38
|
|KOZAL
|190,40
|1.329.009.253
|% 1,66
|
|KARSN
|6,36
|1.614.363.713
|% 9,28
|
|SKBNK
|1,33
|299.394.260
|% 5,56
|
|HALKB
|5,58
|850.547.090
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,61
|379.485.355
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,75
|513.487.230
|% 2,74
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3402
|16,3524
|% -0,07
|
|Euro
|17,5367
|17,5613
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,5042
|20,6070
|% -0,06
|
|Frank
|16,9667
|17,0689
|% 0,18
|
|Riyal
|4,3454
|4,3672
|% -0,06
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-5,18
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|6.452
|6.549
|-20,00
|
|Tam
|6.415
|6.581
|-23,77
|
|Yarım
|3.101
|3.183
|-11,50
|
|Çeyrek
|1.555
|1.592
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,09
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,38
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, KRDMD, GARAN
-
16:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, BIMAS, HEKTS
-
16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 83 artarak (% 1.05 ) 2, 192
-
16:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MPARK, RODRG, OYYAT, LIDFA, POLHO
-
16:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEPET, KZBGY, NUGYO