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***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.05.2022 15:18
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Fatih Karacanik Yatırımcı İlişkileri Yöneticsi 09.04.2019 05533076577 fatih.karacanik@gmail.com Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanları 208667-702694




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032706


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BIST En Aktif Hisseler16:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 78,65 105.717.349 % 10,00  
MPARK 33,24 29.723.237 % 9,99  
RODRG 16,00 3.782.279 % 9,97  
POLHO 4,89 167.520.172 % 9,89  
LIDFA 9,11 11.026.106 % 9,89  
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16:37 Alış Satış %  
Dolar 16,3402 16,3524 % -0,07  
Euro 17,5367 17,5613 % 0,53  
Sterlin 20,5042 20,6070 % -0,06  
Frank 16,9667 17,0689 % 0,18  
Riyal 4,3454 4,3672 % -0,06  
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16:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 -5,18  
Altın Gr. 969 969 -5,76  
Cumhuriyet 6.452 6.549 -20,00  
Tam 6.415 6.581 -23,77  
Yarım 3.101 3.183 -11,50  
Çeyrek 1.555 1.592 -5,75  
Gümüş.Ons 21,95 21,98 -0,03  
Gümüş Gr. 11,48 11,49 -0,09  
B. Petrol 113 113 1,38  
Seans Raporu 16:37
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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