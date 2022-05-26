***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFatih Karacanik Yatırımcı İlişkileri Yöneticsi 09.04.2019 05533076577 fatih.karacanik@gmail.com Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanları 208667-702694http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032706BIST