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***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.09.2023 22:17
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDURRAHMAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 06.07.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
OSMAN DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 06.07.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin erken Saptanması komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
DOĞAN GÜREŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.07.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Riskin erken Saptanması komitesi,Denetimden Sorumlu Komite
ELİF ECEM NADİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.07.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin erken Saptanması komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi,
CEM ÜÇÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.07.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Riskin erken Saptanması komitesi,Denetimden Sorumlu Komite

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN DUMAN GENEL MÜDÜR Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195519


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Gümüş Gr. 19,93 19,97 -0,03  
B. Petrol 94,00 94,00 -0,27  
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