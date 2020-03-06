***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
06.03.2020 19:15
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/03/2020
Karar Sayısı
2020/5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanın da sahip olduğu bilgiler çerçevesin de raporun önemli konular da gerçeğe aykırılık içermediğinin ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinin ,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde , raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle , mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıttığının beyan edilmesine söz konusu finansal raporların Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine
Ek 1: 31.12.2019 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun Finansal tablolar
Ek 2: 31.12.2019 tarihli Faaliyet Raporu
Ek 3: Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825170
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -2.214,55
|Açılış
|: 111.654
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|Önceki Kapanış
|: 111.815
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112.345
En Düşük
108.775
18:056,1040
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 329,00
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331,77
En Düşük
321,52
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
|
|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
|
|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9219
|7,9616
|% 0,26
|
|Frank
|6,4976
|6,5367
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6217
|1,6298
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|-13,81
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,15
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,41
|45,41
|-4,58
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