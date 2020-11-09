***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.11.2020 20:13
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2020
Karar Sayısı
2020 / 21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Yönetim kurulu üyelerinin kendi arasında yaptığı toplantıda
a) 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ilişkin konsolide finansal ve mali tablolar tarafımızdan incelenmiştir.
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal ve mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve raporun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı hususu
Katılanların Oy Birliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887556
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 39,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
18:058,1711
En Yüksek
|Değişim
|: -4,09%
|| -0,3482
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
18:059,6654
En Yüksek
|Değişim
|: -4,55%
|| -0,4610
|Açılış
|: 9,7100
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|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
18:05487,91
En Yüksek
|Değişim
|: -8,77%
|| -46,92
|Açılış
|: 487,73
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
483,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,51
|126.494.379
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.363.956
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|20.275.981
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|155.286.032
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|334.807.371
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|1.247.537
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,90
|364.501
|% -10,00
|
|TACTR
|9,54
|909.847
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|THYAO
|10,68
|1.747.757.744
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|TUPRS
|82,30
|1.285.725.745
|% 6,40
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|KRDMD
|3,48
|988.065.470
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1683
|8,1711
|% -4,09
|
|Euro
|9,6465
|9,6654
|% -4,55
|
|Sterlin
|10,6920
|10,7456
|% -4,29
|
|Frank
|8,9066
|8,9603
|% -5,52
|
|Riyal
|2,1702
|2,1811
|% -4,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-95,35
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-47,98
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-1,93
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,79
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|3,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
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17:50CLEBI
Yüzde 9.97 oranında artışla 82.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 136 adet işlem