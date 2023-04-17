***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.04.2023 17:46
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz aşagıdaki şekilde komitelerin oluşturulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Riskin erken Saptanması komitesi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Sement
Yönetim Kurulu Üyesi Cem Üçüncü
Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Güreş
Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Savaşeri
Denetimden Sorumlu Komite
Yönetim Kurulu Üyesi Cem Üçüncü
Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Güreş
Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Savaşeri
Kurumsal Yönetim Komitesi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Sement
Genel Müdür Osman Duman
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Fatih Karacanik
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139319
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|139,70
|5.379.149
|% 10,00
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|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
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|KOPOL
|32,58
|4.496.496
|% 9,99
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|KOZAA
|49,54
|1.413.498.464
|% 9,99
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|QNBFL
|92,50
|927.599
|% 9,99
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|LIDER
|108,00
|35.877.241
|% -10,00
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|PAMEL
|236,70
|59.751.488
|% -10,00
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|ATSYH
|97,20
|4.256.434
|% -10,00
|
|BRKO
|4,14
|1.790.985
|% -10,00
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|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% -9,99
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|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,97
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|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
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|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% -1,57
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|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 1,76
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|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 2,54
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|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% -1,02
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|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
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|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
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|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% -1,07
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|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% -1,21
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,3831
|19,3876
|% 0,19
|
|Euro
|21,1905
|21,2166
|% -0,32
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|Sterlin
|23,8974
|24,0172
|% -0,22
|
|Frank
|21,4743
|21,6037
|% -0,42
|
|Riyal
|5,1520
|5,1779
|% 0,17
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-8,67
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.760
|8.895
|104,00
|
|Yarım
|4.278
|4.353
|51,00
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|Çeyrek
|2.139
|2.176
|25,00
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|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,40
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|Gümüş Gr.
|15,51
|15,53
|-0,25
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|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-1,75
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