***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz aşagıdaki şekilde komitelerin oluşturulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Riskin erken Saptanması komitesiYönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar SementYönetim Kurulu Üyesi Cem ÜçüncüYönetim Kurulu Üyesi Doğan GüreşYönetim Kurulu Üyesi Bilal SavaşeriDenetimden Sorumlu KomiteYönetim Kurulu Üyesi Cem ÜçüncüYönetim Kurulu Üyesi Doğan GüreşYönetim Kurulu Üyesi Bilal SavaşeriKurumsal Yönetim KomitesiYönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar SementGenel Müdür Osman DumanYatırımcı İlişkileri Yöneticisi Fatih KaracanikKamuoyuna Saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139319BIST