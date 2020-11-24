***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SANFM]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM.E) payında 25/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/02/2021'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, SANFM.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 25/11/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıSÜLEYMAN KABALAK12395146SEZER SEZİKLİ22032962SİNAN YURTBAY33269104KENAN YURTBAY34905916ADEM KÖSE12718031GÜLDEN AKAY30168187AHMET KABALAK21786591HAKAN HİDAYET KÖKSAL14055376NERGİZ KABALAK44114206HATİCE KABALAK31735416TUĞBA SEZİKLİ21502629ÖZCAN SEZİKLİ12757873ESAT ERDEM KÖSE44470093VURAL ASLAN35681609EKİNCAN ASLAN37113728ONUR ŞAFAK31172948SEMA ŞAFAK20320293HESNA BALCI26159740Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/05/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889838BIST