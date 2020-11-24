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***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

24.11.2020 18:26



***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

           Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM.E) payında 25/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/02/2021'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, SANFM.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 25/11/2020 tarihinden  itibaren 6 ay  süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    SÜLEYMAN KABALAK
    12395146

    SEZER SEZİKLİ
    22032962

    SİNAN YURTBAY
    33269104

    KENAN YURTBAY
    34905916

    ADEM KÖSE
    12718031

    GÜLDEN AKAY
    30168187

    AHMET KABALAK
    21786591

    HAKAN HİDAYET KÖKSAL
    14055376

    NERGİZ KABALAK
    44114206

    HATİCE KABALAK
    31735416

    TUĞBA SEZİKLİ
    21502629

    ÖZCAN SEZİKLİ
    12757873

    ESAT ERDEM KÖSE
    44470093

    VURAL ASLAN
    35681609

    EKİNCAN ASLAN
    37113728

    ONUR ŞAFAK
    31172948

    SEMA ŞAFAK
    20320293

    HESNA BALCI
    26159740

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/05/2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889838


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EGEEN 1.712,70 309.334.671 % 10,00  
BRYAT 234,30 84.699.101 % 10,00  
BFREN 1.340,90 133.731.451 % 10,00  
ALCAR 233,20 279.694.221 % 10,00  
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Riyal 2,1280 2,1387 % 1,49  
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Altın Gr. 465 465 -0,88  
Cumhuriyet 3.078 3.125 -83,00  
Tam 3.060 3.139 -96,22  
Yarım 1.479 1.518 -46,55  
Çeyrek 742 759 -23,27  
Gümüş.Ons 23,27 23,30 -0,30  
Gümüş Gr. 5,97 5,99 0,00  
B. Petrol 47,73 47,73 1,69  
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