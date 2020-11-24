***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
24.11.2020 18:26
***SANFM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM.E) payında 25/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/02/2021'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, SANFM.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 25/11/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
SÜLEYMAN KABALAK
12395146
SEZER SEZİKLİ
22032962
SİNAN YURTBAY
33269104
KENAN YURTBAY
34905916
ADEM KÖSE
12718031
GÜLDEN AKAY
30168187
AHMET KABALAK
21786591
HAKAN HİDAYET KÖKSAL
14055376
NERGİZ KABALAK
44114206
HATİCE KABALAK
31735416
TUĞBA SEZİKLİ
21502629
ÖZCAN SEZİKLİ
12757873
ESAT ERDEM KÖSE
44470093
VURAL ASLAN
35681609
EKİNCAN ASLAN
37113728
ONUR ŞAFAK
31172948
SEMA ŞAFAK
20320293
HESNA BALCI
26159740
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/05/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889838
BIST
18:051.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
18:058,0086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1213
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
18:059,5247
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1867
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
18:05465,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,61
|Açılış
|: 465,02
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|236,60
|339.995.629
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|309.334.671
|% 10,00
|
|BRYAT
|234,30
|84.699.101
|% 10,00
|
|BFREN
|1.340,90
|133.731.451
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|279.694.221
|% 10,00
|
|MARKA
|6,48
|19.702.615
|% -10,00
|
|EMNIS
|21,34
|308.612
|% -9,96
|
|SAFKR
|10,43
|324.577.943
|% -9,93
|
|TDGYO
|10,78
|7.262.192
|% -9,64
|
|BURVA
|57,00
|12.668.452
|% -9,52
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% -0,22
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 1,02
|
|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,77
|
|GUBRF
|45,72
|1.820.988.023
|% -9,01
|
|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
|% 1,02
|
|GARAN
|9,05
|5.167.624.977
|% -0,22
|
|TSKB
|2,61
|1.111.606.084
|% 9,66
|
|SKBNK
|1,51
|652.118.465
|% 2,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0035
|8,0086
|% 1,54
|
|Euro
|9,5099
|9,5247
|% 2,00
|
|Sterlin
|10,6495
|10,7029
|% 1,69
|
|Frank
|8,7358
|8,7884
|% 1,50
|
|Riyal
|2,1280
|2,1387
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-29,50
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-46,55
|
|Çeyrek
|742
|759
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,99
|0,00
|
|B. Petrol
|47,73
|47,73
|1,69
|