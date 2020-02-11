***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2020 16:32
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818413
BIST
17:18119.710
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.368,50
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.916
En Düşük
117.451
17:186,0214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,0270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0055
17:186,5757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
17:18304,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,11
|Açılış
|: 304,42
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,40
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.424.313
|% 20,00
|
|RALYH
|7,83
|40.854
|% 14,98
|
|SAYAS
|3,59
|6.107.417
|% 14,70
|
|KENT
|236,20
|20.395.368
|% 13,94
|
|TRCAS
|4,13
|635.297.661
|% 13,15
|
|RYSAS
|9,65
|6.706.173
|% -12,27
|
|ARMDA
|23,02
|189.299
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,36
|311.039
|% -10,00
|
|KRSAN
|9,81
|54.546
|% -9,92
|
|EGCEY
|0,57
|193.859
|% -9,52
|
|THYAO
|14,20
|1.807.544.459
|% 1,28
|
|GARAN
|11,83
|850.384.040
|% 0,42
|
|TRCAS
|4,13
|635.297.661
|% 13,15
|
|YKBNK
|3,02
|597.498.839
|% -3,51
|
|ASELS
|24,70
|579.380.552
|% 2,40
|
|ODAS
|2,16
|501.334.880
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,64
|339.418.313
|% 0,61
|
|YKBNK
|3,02
|597.498.839
|% -3,51
|
|IHLGM
|1,30
|245.080.733
|% 4,84
|
|TRCAS
|4,13
|635.297.661
|% 13,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7782
|7,8172
|% 0,46
|
|Frank
|6,1333
|6,1703
|% 0,07
|
|Riyal
|1,6012
|1,6093
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|-1,99
|
|Altın Gr.
|305
|305
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.047
|-1,00
|
|Tam
|2.008
|2.058
|1,03
|
|Yarım
|971
|996
|0,49
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,25
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,51
|54,51
|1,24
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