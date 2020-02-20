***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 14:55
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820346
BIST
15:45116.936
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -2.260,38
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
116.707
15:456,0955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,0960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
15:456,5799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
15:45317,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,69
|Açılış
|: 317,15
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,19
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|175.070.228
|% 19,87
|
|HATEK
|9,81
|30.893.610
|% 14,60
|
|QNBFL
|146,50
|6.484.920
|% 10,98
|
|LOGO
|72,45
|63.917.156
|% 6,70
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|TSPOR
|6,34
|742.407.664
|% -18,51
|
|VERTU
|5,42
|35.643.015
|% -17,88
|
|GSRAY
|3,27
|828.790.528
|% -16,15
|
|FENER
|16,92
|759.660.291
|% -12,96
|
|DAGHL
|3,07
|1.804.446
|% -11,27
|
|ASELS
|28,76
|1.133.730.755
|% -3,43
|
|BJKAS
|3,17
|1.111.931.082
|% -9,94
|
|THYAO
|14,58
|909.403.303
|% -2,15
|
|GSRAY
|3,27
|828.790.528
|% -16,15
|
|FENER
|16,92
|759.660.291
|% -12,96
|
|BJKAS
|3,17
|1.111.931.082
|% -9,94
|
|CEMAS
|1,26
|322.742.503
|% -4,55
|
|GSRAY
|3,27
|828.790.528
|% -16,15
|
|IHLGM
|1,22
|205.765.909
|% -6,15
|
|ODAS
|2,08
|333.272.189
|% -6,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8150
|7,8542
|% -0,31
|
|Frank
|6,1709
|6,2080
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6199
|1,6280
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.618
|4,76
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.099
|2.131
|21,00
|
|Tam
|2.089
|2.141
|21,45
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,37
|
|Çeyrek
|506
|518
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,41
|59,41
|0,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:01EUYO
Yüzde -8.45 oranında düşüşle 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 282, 347 adet işlem
-
16:00XU100
Endeks 116, 933 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 9 altında . İşlem hacmi 8, 678.00 milyon TL de
-
16:00DYOBY
Yüzde -6.47 oranında düşüşle 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 157, 794 adet işlem
-
15:59BRKSN
Yüzde -6.79 oranında düşüşle 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 651, 392 adet işlem
-
15:57DERAS
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 712, 286 adet işlem