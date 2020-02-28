***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 11:31
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822661
BIST
15:09106.276
En Yüksek
|Değişim
|: -3,75%
|| -4.142,42
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:096,2119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,2160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:096,8321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:09325,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,38
|Açılış
|: 325,85
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|GSRAY
|3,81
|56.196.367
|% 4,96
|
|INTEM
|9,95
|2.500.508
|% 4,52
|
|PETUN
|9,59
|1.923.074
|% 1,80
|
|BUCIM
|3,42
|1.329.481
|% -10,94
|
|AVGYO
|1,53
|42.776.361
|% -10,53
|
|SEKFK
|4,45
|1.545.850
|% -10,10
|
|PKENT
|177,00
|174.264
|% -9,79
|
|EKIZ
|1,12
|156.186
|% -9,68
|
|THYAO
|11,85
|1.219.605.135
|% -2,47
|
|ASELS
|27,96
|856.907.474
|% -0,07
|
|GARAN
|9,63
|397.046.547
|% -5,50
|
|ODAS
|1,97
|219.466.844
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,34
|219.093.029
|% -4,49
|
|EKGYO
|1,39
|166.550.501
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,23
|142.320.700
|% -4,65
|
|ODAS
|1,97
|219.466.844
|% -3,43
|
|THYAO
|11,85
|1.219.605.135
|% -2,47
|
|YKBNK
|2,34
|219.093.029
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9820
|8,0220
|% 0,14
|
|Frank
|6,4140
|6,4526
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6528
|1,6611
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-7,67
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.158
|2.191
|-17,00
|
|Tam
|2.146
|2.199
|-19,41
|
|Yarım
|1.037
|1.064
|-9,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,20
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,63
|50,63
|-1,10
|