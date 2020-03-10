***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:43
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826177
BIST
16:43103.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 31,75
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:436,1401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:436,9827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0471
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:43327,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -4,41
|Açılış
|: 327,40
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|8.069.351
|% 14,73
|
|DOKTA
|25,24
|19.256.286
|% 13,69
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.384
|% 9,80
|
|HATEK
|8,61
|22.365.356
|% 9,68
|
|OYAYO
|5,62
|879.165
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,78
|4.945.349
|% -8,72
|
|TGSAS
|4,22
|3.523.396
|% -8,26
|
|GSRAY
|2,77
|168.635.037
|% -7,97
|
|TSPOR
|5,25
|173.628.690
|% -7,89
|
|THYAO
|10,47
|912.891.988
|% 0,87
|
|ASELS
|27,28
|860.178.718
|% -1,73
|
|GARAN
|9,51
|548.597.210
|% 3,59
|
|YKBNK
|2,37
|367.629.647
|% 3,49
|
|ODAS
|1,83
|229.601.280
|% -2,14
|
|YKBNK
|2,37
|367.629.647
|% 3,49
|
|IHLGM
|1,23
|194.470.328
|% -2,38
|
|ODAS
|1,83
|229.601.280
|% -2,14
|
|KARSN
|1,61
|153.288.318
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,34
|119.375.773
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9674
|8,0073
|% -0,85
|
|Frank
|6,5582
|6,5977
|% -0,80
|
|Riyal
|1,6297
|1,6379
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-24,29
|
|Altın Gr.
|327
|328
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.159
|2.213
|-9,54
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,62
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,31
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|37,13
|37,13
|2,77
|