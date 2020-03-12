***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 12:37
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827432
BIST
12:4796.654
En Yüksek
|Değişim
|: -4,27%
|| -4.312,40
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
12:476,2351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,2340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
12:477,0139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
12:47328,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,49
|Açılış
|: 328,15
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.659.824
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|269.072.689
|% 19,80
|
|SELEC
|8,71
|107.397.796
|% 18,02
|
|DEVA
|11,70
|156.500.139
|% 17,71
|
|ECZYT
|12,93
|96.014.200
|% 17,33
|
|HUBVC
|16,00
|29.793.685
|% -20,00
|
|RYGYO
|4,27
|15.212.594
|% -19,89
|
|RYSAS
|4,56
|25.956.766
|% -19,86
|
|IHEVA
|2,55
|4.802.329
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,15
|13.538.526
|% -18,88
|
|ASELS
|24,84
|344.377.810
|% -5,05
|
|THYAO
|8,94
|306.854.343
|% -6,97
|
|ECILC
|4,78
|269.072.689
|% 19,80
|
|MGROS
|23,50
|158.507.052
|% 2,26
|
|GARAN
|9,00
|156.789.788
|% -6,05
|
|IHLGM
|0,97
|104.772.613
|% -13,39
|
|ODAS
|1,39
|105.886.692
|% -13,66
|
|ECILC
|4,78
|269.072.689
|% 19,80
|
|CEMAS
|0,79
|44.689.865
|% -14,13
|
|ADESE
|1,26
|70.486.697
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9262
|7,9660
|% -0,16
|
|Frank
|6,6320
|6,6720
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6561
|1,6644
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|-13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|-11,42
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|-5,52
|
|Çeyrek
|526
|538
|-2,76
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,01
|