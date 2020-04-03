***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 10:00
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834479
BIST
13:1289.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 190,57
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
13:126,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,0943
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
13:127,2571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0472
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
13:12346,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,41
|Açılış
|: 346,82
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|
|AFYON
|5,44
|13.529.780
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|3.192.564
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|350.937
|% 9,76
|
|RTALB
|4,16
|2.977.998
|% -9,96
|
|OSMEN
|6,07
|53.996
|% -9,94
|
|INFO
|6,39
|1.334.823
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|81.426
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,06
|212.037.599
|% -6,36
|
|TUPRS
|86,30
|348.170.267
|% 4,42
|
|PETKM
|3,42
|345.084.152
|% -1,16
|
|ASELS
|23,46
|279.566.391
|% 1,38
|
|GARAN
|7,53
|275.668.578
|% -0,92
|
|GSRAY
|2,06
|212.037.599
|% -6,36
|
|GSRAY
|2,06
|212.037.599
|% -6,36
|
|PETKM
|3,42
|345.084.152
|% -1,16
|
|IHLGM
|0,98
|60.855.787
|% -2,00
|
|TSPOR
|2,97
|176.182.888
|% -3,88
|
|YKBNK
|1,83
|103.928.316
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2075
|8,2487
|% 0,39
|
|Frank
|6,8353
|6,8765
|% 1,03
|
|Riyal
|1,7734
|1,7823
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-2,34
|
|Altın Gr.
|347
|347
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|33,05
|33,05
|3,11
|