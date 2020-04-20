***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2020 10:42
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839242
BIST
16:3198.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 295,48
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
16:316,9416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9498
En Düşük
6,8741
16:317,5443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0070
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
16:31376,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,45
|Açılış
|: 376,70
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
377,17
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.670.438
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|78.684.759
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.294.784
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.529.058
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|SANFM
|6,82
|10.103.775
|% -8,82
|
|ITTFH
|2,78
|155.634.760
|% -8,25
|
|GARAN
|8,38
|605.771.572
|% -0,12
|
|ASELS
|27,30
|549.695.721
|% 0,66
|
|THYAO
|10,54
|534.120.881
|% 0,19
|
|MGROS
|30,14
|379.754.371
|% 3,36
|
|ISFIN
|3,25
|375.678.334
|% 3,50
|
|ISFIN
|3,25
|375.678.334
|% 3,50
|
|YKBNK
|2,00
|204.988.103
|% -0,50
|
|KARSN
|1,52
|150.778.267
|% 4,11
|
|GUSGR
|2,81
|246.158.160
|% 1,08
|
|ODAS
|1,50
|117.306.005
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6025
|8,6457
|% -0,42
|
|Frank
|7,1379
|7,1809
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8453
|1,8546
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|6,02
|
|Altın Gr.
|376
|376
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.466
|-57,10
|
|Tam
|2.482
|2.542
|-54,90
|
|Yarım
|1.205
|1.235
|-28,50
|
|Çeyrek
|605
|618
|-14,20
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|26,05
|26,05
|-2,03
|
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