***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.04.2020 10:25
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840071
BIST
14:4399.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 993,94
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:436,9720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:437,5278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0382
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:43388,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,04
|Açılış
|: 388,63
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.685.663
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.984.297
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.756.862
|% 9,99
|
|YUNSA
|11,35
|32.641.188
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,55
|47.392
|% -9,00
|
|EUYO
|1,49
|10.941.229
|% -7,45
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|GARAN
|8,15
|513.486.965
|% 0,99
|
|ECILC
|4,87
|505.468.351
|% 4,51
|
|SASA
|9,04
|376.527.332
|% 3,67
|
|SOKM
|11,56
|372.144.559
|% 8,75
|
|GUSGR
|3,07
|326.653.725
|% 8,87
|
|GUSGR
|3,07
|326.653.725
|% 8,87
|
|ECILC
|4,87
|505.468.351
|% 4,51
|
|PETKM
|3,47
|317.074.533
|% 1,17
|
|KARSN
|1,61
|123.138.313
|% 2,55
|
|ODAS
|1,62
|118.404.390
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5874
|8,6305
|% 0,47
|
|Frank
|7,1136
|7,1564
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8476
|1,8569
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|0,71
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.549
|11,30
|
|Tam
|2.552
|2.615
|11,60
|
|Yarım
|1.243
|1.276
|5,60
|
|Çeyrek
|624
|638
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|22,05
|22,05
|0,72
|