SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|27.741.203
|% 10,00
|BRISA
|9,46
|20.578.100
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|KUTPO
|11,71
|32.522.980
|% 9,95
|TKURU
|13,70
|534.067
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6847
|8,7283
|% 0,51
|Frank
|7,1628
|7,2060
|% 0,76
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,51
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|4,69
|Altın Gr.
|385
|385
|2,63
|Cumhuriyet
|2.470
|2.527
|15,00
|Tam
|2.535
|2.589
|15,40
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,50
|Çeyrek
|619
|633
|3,80
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,38
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|B. Petrol
|26,16
|26,16
|1,94
Seans Raporu
- 12:14ISMEN Yüzde 4.98 oranında artışla 5.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 610, 412 adet işlem
- 12:13RODRG Yüzde 8.06 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 056 adet işlem
- 12:11XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 228, 52 artarak (% 0.19 ) 119, 358
- 12:11XU100 Endeks 101, 783 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 4, 197.00 milyon TL de
- 12:11IZTAR Yüzde 9.73 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 641, 434 adet işlem