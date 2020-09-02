***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2020 15:37
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872954
BIST
16:581.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:587,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3904
En Düşük
7,3588
16:588,7384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0394
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:58463,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,67
|Açılış
|: 463,00
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
462,48
BIST En Aktif Hisseler16:56
|FENER
|31,02
|687.344.620
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.594.566
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.411.674
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|155.494.915
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.089.968
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|SANFM
|6,18
|26.090.863
|% -7,62
|
|SISE
|6,21
|866.792.902
|% 0,16
|
|GSRAY
|3,48
|749.123.167
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,37
|713.816.975
|% 8,71
|
|FENER
|31,02
|687.344.620
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,47
|609.431.944
|% 8,75
|
|GSRAY
|3,48
|749.123.167
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,37
|713.816.975
|% 8,71
|
|EKGYO
|1,77
|305.496.483
|% 0,57
|
|PETKM
|3,94
|569.328.615
|% -0,51
|
|SISE
|6,21
|866.792.902
|% 0,16
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3844
|7,3894
|% 0,30
|
|Euro
|8,7354
|8,7391
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,8007
|9,8499
|% -0,27
|
|Frank
|8,0616
|8,1102
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9638
|1,9736
|% 0,31
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-21,54
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|-19,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-19,05
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-9,21
|
|Çeyrek
|743
|761
|-4,61
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|-0,12
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|-0,13
|
Seans Raporu
16:56
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