***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2020 16:36
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872979
BIST
17:011.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
17:017,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,4090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3946
En Düşük
7,3588
17:018,7434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0344
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
17:01462,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,08
|Açılış
|: 462,60
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
462,46
BIST En Aktif Hisseler17:01
|FENER
|31,02
|688.160.322
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.594.566
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.475.349
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|155.608.816
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.119.686
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|SANFM
|6,21
|26.796.025
|% -7,17
|
|SISE
|6,22
|872.810.733
|% 0,32
|
|GSRAY
|3,48
|749.396.814
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,37
|716.315.623
|% 8,71
|
|FENER
|31,02
|688.160.322
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,45
|616.087.481
|% 8,35
|
|GSRAY
|3,48
|749.396.814
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,37
|716.315.623
|% 8,71
|
|EKGYO
|1,77
|305.705.936
|% 0,57
|
|PETKM
|3,95
|570.191.511
|% -0,25
|
|SISE
|6,22
|872.810.733
|% 0,32
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3883
|7,3909
|% 0,32
|
|Euro
|8,7382
|8,7434
|% -0,39
|
|Sterlin
|9,8057
|9,8549
|% -0,22
|
|Frank
|8,0642
|8,1127
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9638
|1,9737
|% 0,32
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-20,53
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|-19,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-19,05
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-9,21
|
|Çeyrek
|743
|761
|-4,61
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,40
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|-0,19
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:11PNSUT
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 17.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 540 adet işlem
-
17:09PRZMA
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 736, 771 adet işlem
-
17:08CUSAN
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 578, 797 adet işlem
-
17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, THYAO
-
17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, TCELL, TRKCM