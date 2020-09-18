***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2020 10:37
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875591
BIST
12:091.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.111
12:097,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5691
En Düşük
7,5327
12:098,9812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0273
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
12:09475,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,94
|Açılış
|: 475,66
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,72
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler12:09
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.117.765
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,24
|862.625.699
|% 3,18
|
|PETKM
|4,41
|475.260.128
|% 0,92
|
|AVOD
|4,19
|227.703.981
|% -5,63
|
|HLGYO
|2,50
|224.296.276
|% 3,31
|
|SASA
|16,98
|164.428.047
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,24
|862.625.699
|% 3,18
|
|PETKM
|4,41
|475.260.128
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,50
|224.296.276
|% 3,31
|
|IHLAS
|1,08
|64.262.624
|% 1,89
|
|AVOD
|4,19
|227.703.981
|% -5,63
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5654
|7,5691
|% 0,30
|
|Euro
|8,9773
|8,9812
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,7906
|9,8397
|% 0,31
|
|Frank
|8,2940
|8,3440
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0111
|2,0212
|% 0,27
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|11,59
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,94
|
|Cumhuriyet
|3.150
|3.197
|19,00
|
|Tam
|3.136
|3.214
|17,74
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,58
|
|Çeyrek
|760
|777
|4,29
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|0,04
|
|B. Petrol
|43,36
|43,36
|0,05
|