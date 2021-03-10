***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2021 10:41
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916771
BIST
11:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,91
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
11:597,5760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0312
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5585
11:599,0216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0472
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9983
11:59419,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,07
|Açılış
|: 419,16
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler11:59
|TRILC
|14,64
|344.508
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.876.667
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.632.515
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.909.647
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|NIBAS
|25,22
|36.379.846
|% -9,99
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|MAALT
|232,30
|6.322.508
|% -4,05
|
|SASA
|44,14
|726.481.374
|% 4,50
|
|PETKM
|6,31
|560.274.459
|% 1,12
|
|GARAN
|9,01
|525.665.576
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,53
|476.274.094
|% 2,03
|
|KRVGD
|19,02
|334.133.083
|% 8,13
|
|PETKM
|6,31
|560.274.459
|% 1,12
|
|ODAS
|3,94
|309.617.422
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,39
|169.938.719
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,53
|476.274.094
|% 2,03
|
|TSKB
|1,71
|102.684.008
|% 0,00
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5706
|7,5760
|% -0,41
|
|Euro
|9,0110
|9,0216
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,5285
|10,5813
|% -0,20
|
|Frank
|8,1465
|8,1956
|% -0,31
|
|Riyal
|2,0199
|2,0300
|% -0,22
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-2,70
|
|Altın Gr.
|419
|420
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.776
|2.846
|-16,62
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|-8,04
|
|Çeyrek
|673
|688
|-4,02
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,35
|67,35
|-0,17
|
Seans Raporu
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