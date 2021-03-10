***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2021 12:31
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916790
BIST
14:161.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,72
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
14:167,5907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0165
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5585
14:169,0311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0377
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9983
14:16417,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,08
|Açılış
|: 417,14
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
416,56
BIST En Aktif Hisseler14:16
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|TRILC
|14,64
|384.505
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|7.147.733
|% 9,98
|
|KSTUR
|339,50
|1.172.509
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|SANFM
|18,30
|1.834.962
|% -5,72
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|DZGYO
|6,35
|14.839.969
|% -4,22
|
|EDIP
|3,65
|20.384.725
|% -4,20
|
|GARAN
|9,01
|1.351.915.972
|% -0,11
|
|SASA
|45,88
|1.299.787.138
|% 8,62
|
|PETKM
|6,27
|768.528.484
|% 0,48
|
|GUBRF
|83,90
|755.591.640
|% 3,52
|
|KRDMD
|7,51
|653.784.522
|% 1,76
|
|GARAN
|9,01
|1.351.915.972
|% -0,11
|
|PETKM
|6,27
|768.528.484
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,40
|249.702.053
|% 0,00
|
|ODAS
|3,91
|410.877.890
|% -0,26
|
|KRDMD
|7,51
|653.784.522
|% 1,76
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5876
|7,5907
|% -0,22
|
|Euro
|9,0250
|9,0311
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,4974
|10,5500
|% -0,49
|
|Frank
|8,1151
|8,1640
|% -0,70
|
|Riyal
|2,0147
|2,0248
|% -0,47
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-4,28
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.760
|2.832
|-30,94
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|-14,96
|
|Çeyrek
|669
|685
|-7,48
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,78
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,68
|67,68
|0,16
|