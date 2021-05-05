***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2021 15:49
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934657
BIST
16:141.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
16:148,3528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0284
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
16:1410,0334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0226
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
16:14478,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,28
|Açılış
|: 478,27
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:14
|MTRKS
|42,24
|112.394.426
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.908.783
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|TSGYO
|4,39
|12.330.009
|% 8,66
|
|VAKFN
|19,17
|44.818.521
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.538.114
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.646.949
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|PETKM
|6,81
|673.919.440
|% -1,02
|
|EREGL
|19,22
|653.399.631
|% -2,19
|
|KOZAL
|117,20
|630.151.278
|% 1,91
|
|GARAN
|7,25
|611.488.252
|% -0,28
|
|THYAO
|12,59
|558.371.333
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,81
|187.342.848
|% 0,09
|
|PETKM
|6,81
|673.919.440
|% -1,02
|
|GARAN
|7,25
|611.488.252
|% -0,28
|
|YKBNK
|2,07
|158.764.343
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,98
|187.123.964
|% -0,33
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3501
|8,3528
|% 0,34
|
|Euro
|10,0291
|10,0334
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,5701
|11,6281
|% 0,41
|
|Frank
|9,1005
|9,1553
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2178
|2,2290
|% 0,25
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,56
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,52
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,90
|