***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2021 13:04
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936510
BIST
14:171.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,83
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
14:178,3647
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0907
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
14:1710,1853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0856
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
14:17497,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,88
|Açılış
|: 497,27
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler14:17
|NTGAZ
|9,90
|25.429.870
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|71.468.332
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.489.381
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|VAKFN
|12,47
|222.873.243
|% 9,96
|
|CEOEM
|9,68
|115.992.241
|% -9,95
|
|IHGZT
|1,50
|7.787.956
|% -7,41
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|TGSAS
|15,49
|11.814.654
|% -6,01
|
|EREGL
|19,59
|772.870.133
|% -2,00
|
|GARAN
|7,83
|689.122.465
|% 1,95
|
|THYAO
|13,37
|470.092.121
|% -0,15
|
|PETKM
|6,30
|441.457.812
|% -1,72
|
|KOZAL
|128,10
|429.577.562
|% 1,75
|
|YKBNK
|2,12
|190.907.519
|% 0,47
|
|GARAN
|7,83
|689.122.465
|% 1,95
|
|GSRAY
|3,35
|276.687.028
|% -5,37
|
|EKGYO
|1,90
|149.916.375
|% 2,15
|
|PETKM
|6,30
|441.457.812
|% -1,72
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3620
|8,3647
|% -1,07
|
|Euro
|10,1764
|10,1853
|% -0,83
|
|Sterlin
|11,7611
|11,8201
|% -1,04
|
|Frank
|9,2518
|9,3076
|% -0,97
|
|Riyal
|2,2234
|2,2345
|% -1,09
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|5,45
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|166,00
|
|Tam
|3.258
|3.342
|163,43
|
|Yarım
|1.575
|1.617
|79,05
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,53
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,67
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,77
|68,77
|0,06
|