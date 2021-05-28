***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2021 12:20
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938646
BIST
14:071.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.420
En Düşük
1.401
14:078,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0807
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
14:0710,4466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0580
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
14:07521,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,67
|Açılış
|: 521,92
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,96
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler14:05
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.678.672
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,10
|18.831.965
|% 8,23
|
|TUCLK
|11,59
|69.436.164
|% 8,12
|
|AYES
|24,00
|2.034.437
|% 8,11
|
|KUTPO
|40,12
|73.845.511
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|35.911.525
|% -9,93
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GEDZA
|42,60
|45.746.653
|% -6,95
|
|METUR
|25,10
|16.019.277
|% -6,27
|
|GARAN
|7,99
|751.707.223
|% 0,38
|
|THYAO
|12,94
|726.244.008
|% -0,84
|
|EREGL
|19,05
|486.183.259
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,15
|438.560.042
|% -0,46
|
|BIMAS
|62,70
|388.083.914
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|438.560.042
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|253.546.959
|% -1,06
|
|GARAN
|7,99
|751.707.223
|% 0,38
|
|THYAO
|12,94
|726.244.008
|% -0,84
|
|TSKB
|1,33
|66.121.274
|% 0,76
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5718
|8,5746
|% 0,90
|
|Euro
|10,4338
|10,4437
|% 0,53
|
|Sterlin
|12,1228
|12,1836
|% 0,75
|
|Frank
|9,4939
|9,5511
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2801
|2,2915
|% 0,92
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-3,54
|
|Altın Gr.
|522
|522
|3,46
|
|Cumhuriyet
|3.440
|3.492
|38,00
|
|Tam
|3.425
|3.513
|39,66
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|19,18
|
|Çeyrek
|830
|850
|9,59
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|69,49
|69,49
|0,29
|