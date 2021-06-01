***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.06.2021 16:00
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939335
BIST
17:211.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,94
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
17:218,5216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0297
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
17:2110,4451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0579
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
17:21519,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,82
|Açılış
|: 519,76
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
519,35
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ESEN
|31,68
|144.514.833
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.052.383
|% 10,00
|
|MTRKS
|36,58
|69.598.982
|% 9,98
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|METUR
|27,60
|36.890.479
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.531.935
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|108.939.851
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,10
|1.298.813.272
|% 1,38
|
|THYAO
|13,40
|996.919.729
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,21
|631.619.274
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,95
|554.572.743
|% 1,15
|
|EREGL
|19,41
|403.012.307
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,21
|631.619.274
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.298.813.272
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|241.531.935
|% -9,96
|
|TSKB
|1,37
|128.832.116
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,94
|172.283.820
|% -0,51
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5173
|8,5216
|% 0,35
|
|Euro
|10,4400
|10,4451
|% 0,56
|
|Sterlin
|12,0363
|12,0966
|% 0,02
|
|Frank
|9,4612
|9,5182
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2636
|2,2750
|% 0,27
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-5,64
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|0,04
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|1,78
|
Seans Raporu
17:21
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17:36FADE
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17:34XU030
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17:34XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 11, 139.00 milyon TL de
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