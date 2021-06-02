***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2021 10:00
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939508
BIST
11:581.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
11:588,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1104
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
11:5810,5208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1121
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
11:58526,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,80
|Açılış
|: 526,36
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler11:56
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|DERIM
|11,88
|23.153.003
|% 8,59
|
|DIRIT
|6,15
|77.176
|% 7,89
|
|TRCAS
|4,26
|37.175.312
|% 7,85
|
|KENT
|275,00
|226.875
|% 7,84
|
|MRGYO
|1,26
|12.285.937
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|IZFAS
|6,79
|10.200.370
|% -7,37
|
|DOGUB
|5,01
|5.653.418
|% -6,70
|
|OYAYO
|8,35
|7.101.443
|% -5,86
|
|SASA
|34,84
|803.018.715
|% 2,77
|
|THYAO
|13,60
|553.988.763
|% 0,82
|
|GARAN
|8,00
|506.387.296
|% -1,23
|
|PETKM
|6,34
|498.659.026
|% 1,77
|
|TUPRS
|100,00
|373.771.548
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,20
|290.800.242
|% -0,45
|
|PETKM
|6,34
|498.659.026
|% 1,77
|
|GARAN
|8,00
|506.387.296
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,96
|96.147.294
|% 1,55
|
|THYAO
|13,60
|553.988.763
|% 0,82
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6274
|8,6300
|% 1,30
|
|Euro
|10,5165
|10,5218
|% 1,09
|
|Sterlin
|12,1569
|12,2179
|% 1,15
|
|Frank
|9,5362
|9,5937
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% 1,26
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-4,01
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,05
|
|Cumhuriyet
|3.476
|3.528
|38,00
|
|Tam
|3.460
|3.550
|40,15
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|19,42
|
|Çeyrek
|839
|859
|9,71
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|70,68
|70,68
|0,43
|