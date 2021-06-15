***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2021 12:10
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942344
BIST
13:251.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,47
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.440
13:258,5816
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1124
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
13:2510,4108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1435
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
13:25514,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,47
|Açılış
|: 514,67
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler13:25
|MRSHL
|277,20
|3.476.506
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|307.161
|% 10,00
|
|EMNIS
|23,64
|1.019.333
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|77.075.893
|% 9,90
|
|EUKYO
|6,96
|5.084.876
|% 8,24
|
|TKURU
|127,80
|1.465.264
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|921.036
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|2.964.022
|% -9,82
|
|OYYAT
|23,24
|91.573.650
|% -6,21
|
|UTPYA
|22,90
|5.187.654
|% -5,76
|
|EKGYO
|2,24
|633.495.548
|% 2,75
|
|THYAO
|14,56
|597.800.504
|% -0,41
|
|GARAN
|8,35
|388.201.733
|% -0,12
|
|KRDMD
|7,61
|317.796.836
|% -0,39
|
|GSRAY
|3,88
|309.084.114
|% -2,02
|
|EKGYO
|2,24
|633.495.548
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,24
|207.001.344
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,88
|309.084.114
|% -2,02
|
|GARAN
|8,35
|388.201.733
|% -0,12
|
|IHLGM
|1,22
|54.673.855
|% 0,83
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5779
|8,5816
|% 1,33
|
|Euro
|10,4047
|10,4108
|% 1,40
|
|Sterlin
|12,0580
|12,1185
|% 1,24
|
|Frank
|9,5209
|9,5783
|% 1,53
|
|Riyal
|2,2835
|2,2950
|% 1,42
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-0,65
|
|Altın Gr.
|515
|515
|6,47
|
|Cumhuriyet
|3.402
|3.454
|72,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|69,18
|
|Yarım
|1.637
|1.680
|33,46
|
|Çeyrek
|821
|840
|16,74
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,04
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|0,48
|