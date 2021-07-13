***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 11:22
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950579
BIST
14:151.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,17
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
14:158,6048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0304
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5904
14:1510,2008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0519
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1711
14:15499,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,90
|Açılış
|: 499,56
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler14:15
|EDATA
|7,35
|84.919.927
|% 9,37
|
|EDIP
|3,44
|33.135.215
|% 8,86
|
|YAPRK
|33,52
|13.883.665
|% 8,69
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|SAMAT
|4,20
|2.917.729
|% 6,87
|
|FADE
|14,16
|14.958.520
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.943.872
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|153.450.522
|% -9,73
|
|CASA
|116,00
|334.631
|% -9,52
|
|GARAN
|8,56
|594.164.700
|% -0,93
|
|SASA
|26,40
|357.752.092
|% -0,23
|
|THYAO
|13,25
|349.151.721
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,21
|258.560.939
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,25
|233.117.585
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,02
|153.450.522
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|233.117.585
|% -0,88
|
|GARAN
|8,56
|594.164.700
|% -0,93
|
|TSKB
|1,22
|54.919.592
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,80
|74.524.454
|% -0,55
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6017
|8,6048
|% -0,35
|
|Euro
|10,1939
|10,2008
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,8615
|11,9210
|% -0,78
|
|Frank
|9,3387
|9,3949
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2842
|2,2956
|% -0,49
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|2,24
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|11,45
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,54
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,26
|75,26
|0,10
|