***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2021 10:52
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951973
BIST
17:591.359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 9,96
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
17:598,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
17:5910,1416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0357
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1496
En Düşük
10,0795
17:59494,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,52
|Açılış
|: 494,84
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler17:57
|VANGD
|5,51
|7.972.890
|% 9,98
|
|TMSN
|18,10
|197.359.349
|% 9,96
|
|KTSKR
|16,56
|32.526.936
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.040
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.907.008
|% 9,94
|
|SERVE
|16,00
|91.050
|% -6,98
|
|AVOD
|5,27
|8.410.591
|% -6,73
|
|AKSUE
|8,25
|14.291.635
|% -6,14
|
|MZHLD
|38,02
|484.726
|% -5,61
|
|KENT
|210,00
|1.305.677
|% -4,89
|
|THYAO
|12,54
|1.087.380.962
|% 1,87
|
|GARAN
|8,21
|791.382.200
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,48
|688.688.762
|% 0,94
|
|KARSN
|3,94
|498.748.955
|% 5,91
|
|SASA
|29,52
|445.773.330
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|330.283.837
|% 0,44
|
|KARSN
|3,94
|498.748.955
|% 5,91
|
|PEKGY
|1,00
|111.890.290
|% 0,00
|
|GARAN
|8,21
|791.382.200
|% 0,74
|
|TSPOR
|3,18
|305.107.467
|% 3,92
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5580
|8,5612
|% 0,10
|
|Euro
|10,1319
|10,1375
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,8338
|11,8931
|% 0,42
|
|Frank
|9,3251
|9,3813
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2764
|2,2878
|% 0,13
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-1,08
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,61
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|-0,16
|
|B. Petrol
|73,50
|73,50
|-0,20
|