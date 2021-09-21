***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 13:36
***SANFM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANFM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964709
BIST
16:221.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,02
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.387
16:228,6515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0132
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
16:2210,1600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
16:22492,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,28
|Açılış
|: 492,87
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,75
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler16:21
|YEOTK
|55,00
|168.989.280
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.906.900
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.779.389
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.180.344
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|10.867.255
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.892.988
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,87
|26.989.133
|% -8,31
|
|SANFM
|23,30
|9.135.647
|% -6,80
|
|METRO
|1,42
|34.062.481
|% -6,58
|
|THYAO
|12,97
|1.299.941.552
|% 1,25
|
|GARAN
|9,16
|985.146.883
|% 0,88
|
|TUPRS
|110,30
|639.932.274
|% 2,60
|
|TEZOL
|17,11
|520.821.156
|% -4,63
|
|YKBNK
|2,37
|385.042.773
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,37
|385.042.773
|% -0,42
|
|EKGYO
|1,77
|239.197.282
|% -0,56
|
|GARAN
|9,16
|985.146.883
|% 0,88
|
|THYAO
|12,97
|1.299.941.552
|% 1,25
|
|ODAS
|1,34
|83.812.775
|% -0,74
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6540
|8,6574
|% -0,08
|
|Euro
|10,1563
|10,1623
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,7824
|11,8415
|% -0,15
|
|Frank
|9,3281
|9,3843
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2998
|2,3113
|% -0,19
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|8,56
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.264
|3.313
|17,00
|
|Tam
|3.247
|3.329
|14,97
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|7,24
|
|Çeyrek
|787
|805
|3,62
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,05
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,53
|