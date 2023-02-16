***SANFM*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
16.02.2023 10:16
***SANFM*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/02/2023
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
16/02/2023
Açıklamalar
Takasbank Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere SANFM.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (16.02.2023) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113847
BIST
10:245.192
En Yüksek
|Değişim
|: 4,88%
|| 241,43
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.131
10:2418,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,9250
En Düşük
18,8253
10:2420,2113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0531
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
10:241.115,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.115,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler10:22
|OYAKC
|30,14
|176.182.336
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|13.135.228
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|2.954.265
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|68.700.130
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|2.570.309
|% 9,99
|
|PRZMA
|9,05
|545.020
|% -5,73
|
|AGESA
|27,86
|11.013.352
|% -5,04
|
|FLAP
|10,40
|18.297.699
|% -4,94
|
|TNZTP
|14,64
|7.594.470
|% -4,69
|
|MAKIM
|17,96
|1.941.349
|% -4,47
|
|THYAO
|149,70
|1.791.566.861
|% 7,01
|
|EREGL
|44,08
|1.191.801.754
|% 6,68
|
|KCHOL
|80,10
|643.613.488
|% 5,67
|
|SAHOL
|43,00
|621.928.743
|% 5,29
|
|AKBNK
|17,10
|529.666.137
|% 5,75
|
|EKGYO
|7,71
|343.696.195
|% 7,08
|
|YKBNK
|9,52
|342.147.424
|% 6,49
|
|AKBNK
|17,10
|529.666.137
|% 5,75
|
|SKBNK
|2,68
|74.709.629
|% 4,28
|
|KRDMD
|19,23
|527.767.684
|% 9,95
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8530
|18,8568
|% 0,04
|
|Euro
|20,2154
|20,2299
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,6355
|22,7490
|% 0,12
|
|Frank
|20,3577
|20,4804
|% 0,20
|
|Riyal
|5,0073
|5,0325
|% -0,04
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,44
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.115
|0,76
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.573
|7.638
|3,00
|
|Yarım
|3.700
|3.737
|1,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.869
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,68
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,01
|
|B. Petrol
|85,99
|85,99
|0,61
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:37ZPBDL
Yüzde 9.99 oranında artışla 96.20 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 141 adet işlem
-
10:36KRDMB
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 245, 826 adet işlem
-
10:35NIBAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.04 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 032 adet işlem
-
10:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 242, 8 artarak (% 5.48 ) 4, 673
-
10:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZMDC, NUHCM, BUCIM, KRDMB, UMPAS, AFYON, KONYA, CMBTN, KRDMD, SASA