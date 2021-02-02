***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.02.2021 09:14
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906855
BIST
10:291.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 20,24
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.514
En Düşük
1.505
10:297,1290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0575
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,1987
En Düşük
7,1186
10:298,6118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0580
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,7084
En Düşük
8,6018
10:29424,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -5,77
|Açılış
|: 424,21
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
423,88
BIST En Aktif Hisseler10:29
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|1.415.862
|% 9,99
|
|INVEO
|145,60
|5.491.158
|% 9,97
|
|BERA
|24,72
|29.853.623
|% 9,96
|
|DNISI
|17,66
|19.042.301
|% 9,96
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BTCIM
|10,67
|10.883.222
|% -9,42
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|KENT
|306,00
|597.312
|% -6,71
|
|SISE
|7,61
|445.743.113
|% 2,98
|
|KOZAL
|125,60
|316.736.979
|% 1,21
|
|KARSN
|5,64
|236.787.536
|% 4,44
|
|ODAS
|4,09
|229.994.928
|% -1,21
|
|GARAN
|9,57
|145.274.254
|% 0,95
|
|SISE
|7,61
|445.743.113
|% 2,98
|
|EKGYO
|2,47
|143.349.662
|% 1,23
|
|ODAS
|4,09
|229.994.928
|% -1,21
|
|TSKB
|1,87
|86.334.395
|% 1,63
|
|KARSN
|5,64
|236.787.536
|% 4,44
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1262
|7,1290
|% -0,80
|
|Euro
|8,6058
|8,6118
|% -0,67
|
|Sterlin
|9,7360
|9,7848
|% -0,62
|
|Frank
|7,9282
|7,9760
|% -0,70
|
|Riyal
|1,8985
|1,9081
|% -0,69
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-7,70
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,94
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,10
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,30
|
|B. Petrol
|56,92
|56,92
|0,59
|