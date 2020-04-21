***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.04.2020 17:47
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANFM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839598
BIST
17:3298.022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -924,13
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
17:326,9875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0484
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
17:327,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0445
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6019
En Düşük
7,5188
17:32377,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,39
|Açılış
|: 377,24
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.275.649
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|116.954.764
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.432.433
|% 9,99
|
|DOBUR
|6,83
|8.143.779
|% 9,98
|
|BIZIM
|13,45
|81.359.686
|% 9,98
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|QNBFL
|114,20
|28.461.824
|% -7,53
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,88
|861.374.234
|% 7,96
|
|GARAN
|8,23
|589.694.814
|% -1,91
|
|ASELS
|27,12
|564.245.191
|% -1,02
|
|THYAO
|10,51
|524.153.439
|% -1,22
|
|ISFIN
|3,36
|501.848.938
|% 1,51
|
|ODAS
|1,66
|470.701.928
|% 3,11
|
|ECILC
|4,88
|861.374.234
|% 7,96
|
|ISFIN
|3,36
|501.848.938
|% 1,51
|
|GUSGR
|2,80
|300.855.597
|% 1,82
|
|GSRAY
|2,54
|259.763.172
|% 9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5609
|8,6038
|% -0,47
|
|Frank
|7,1721
|7,2153
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8512
|1,8605
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-5,52
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.478
|-5,90
|
|Tam
|2.483
|2.543
|-17,50
|
|Yarım
|1.210
|1.241
|-2,90
|
|Çeyrek
|607
|621
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,74
|14,78
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|20,19
|20,19
|-5,38
|
Seans Raporu
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17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1481, 94 kaybederek (% -1.26 ) 115, 986
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17:48XU100
Endeks 98, 026 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 9, 578.00 milyon TL de
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17:43XU100
Endeks 97, 887 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 07 altında . İşlem hacmi 9, 425.00 milyon TL de
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17:40AYCES
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 18.45 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 475 adet işlem
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17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TUPRS, KRDMD