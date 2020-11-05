***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.11.2020 11:48
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yıldırım Ulkat tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886310
BIST
12:571.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 12,94
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.181
En Düşük
1.170
12:578,4592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0377
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
12:579,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1089
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9989
En Düşük
9,8472
12:57521,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 6,14
|Açılış
|: 521,99
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
522,67
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler12:54
|BLCYT
|6,60
|8.658.533
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,41
|4.853.842
|% 10,00
|
|DITAS
|30,60
|2.069.966
|% 9,99
|
|PKENT
|786,50
|26.741
|% 9,98
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,50
|1.548.693
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|2.981.706
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|689.541
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|106.685
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|327.627
|% -9,97
|
|PETKM
|4,34
|518.284.208
|% 1,88
|
|SISE
|6,56
|511.348.511
|% 1,39
|
|GARAN
|6,94
|497.959.467
|% 0,14
|
|EGEEN
|1.254,20
|440.078.183
|% 2,55
|
|TSKB
|2,12
|375.647.395
|% 2,42
|
|SKBNK
|1,80
|369.204.324
|% 5,88
|
|TSKB
|2,12
|375.647.395
|% 2,42
|
|DOHOL
|2,54
|357.529.505
|% 2,83
|
|EKGYO
|1,80
|229.240.789
|% 2,86
|
|ALBRK
|1,70
|217.651.108
|% 3,66
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4532
|8,4568
|% 0,42
|
|Euro
|9,9780
|9,9885
|% 1,10
|
|Sterlin
|10,9913
|11,0464
|% 0,82
|
|Frank
|9,2718
|9,3276
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2476
|2,2588
|% 0,40
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|12,26
|
|Altın Gr.
|522
|522
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.456
|3.508
|20,00
|
|Tam
|3.440
|3.527
|19,34
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|9,36
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,67
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,20
|
|B. Petrol
|41,11
|41,11
|-0,11
|