***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2020 10:41
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yıldırım Ulkat tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887910
BIST
12:081.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 13,16
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.256
En Düşük
1.248
12:088,0739
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0821
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0661
12:089,5274
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,1069
|Açılış
|: 9,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5176
12:08487,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,29
|Açılış
|: 487,75
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
487,73
BIST En Aktif Hisseler12:06
|KLGYO
|2,71
|54.170.997
|% 33,29
|
|ALCAR
|169,40
|52.521.571
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|52.876.221
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|25.825.931
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|BLCYT
|6,79
|23.018.295
|% -5,56
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|KRDMD
|3,95
|1.419.050.784
|% 5,90
|
|THYAO
|11,36
|1.107.930.222
|% -1,22
|
|GARAN
|7,86
|969.045.764
|% 1,29
|
|TCELL
|15,60
|668.941.175
|% 1,43
|
|ASELS
|18,52
|641.222.362
|% 2,72
|
|KRDMD
|3,95
|1.419.050.784
|% 5,90
|
|YKBNK
|2,60
|356.770.731
|% 1,96
|
|ODAS
|3,71
|455.731.210
|% 1,09
|
|GARAN
|7,86
|969.045.764
|% 1,29
|
|PETKM
|4,57
|455.412.129
|% 1,33
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0659
|8,0749
|% -0,99
|
|Euro
|9,5148
|9,5292
|% -1,09
|
|Sterlin
|10,7122
|10,7659
|% -0,55
|
|Frank
|8,7859
|8,8388
|% -0,96
|
|Riyal
|2,1502
|2,1610
|% -0,80
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|4,03
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.256
|3.306
|-39,00
|
|Tam
|3.240
|3.324
|-40,28
|
|Yarım
|1.566
|1.608
|-19,48
|
|Çeyrek
|785
|804
|-9,74
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,68
|44,68
|1,07
|