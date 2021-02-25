***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.02.2021 13:41
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912675
BIST
14:571.468
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,86
|Açılış
|: 1.510
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|Önceki Kapanış
|: 1.483
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1.515
En Düşük
1.460
14:577,2409
En Yüksek
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|: 1,00%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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14:578,8681
En Yüksek
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|: 1,63%
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|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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|Açılış
|: 415,40
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|Önceki Kapanış
|: 415,65
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416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler14:55
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|25.545.920
|% -9,94
|
|PETKM
|5,22
|1.620.552.821
|% 1,16
|
|THYAO
|13,01
|1.270.274.432
|% 1,40
|
|KOZAL
|128,60
|1.048.302.151
|% -3,67
|
|EKGYO
|2,26
|1.014.792.531
|% -0,44
|
|SASA
|39,16
|881.876.262
|% -1,95
|
|EKGYO
|2,26
|1.014.792.531
|% -0,44
|
|PETKM
|5,22
|1.620.552.821
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,88
|195.208.217
|% -2,22
|
|TSKB
|1,69
|309.566.070
|% -2,87
|
|KARSN
|4,50
|809.008.342
|% -4,26
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2305
|7,2350
|% 0,91
|
|Euro
|8,8457
|8,8533
|% 1,46
|
|Sterlin
|10,1701
|10,2211
|% 0,63
|
|Frank
|7,9364
|7,9842
|% 0,78
|
|Riyal
|1,9189
|1,9285
|% 0,68
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-16,95
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.756
|2.798
|-12,00
|
|Tam
|2.741
|2.813
|-15,67
|
|Yarım
|1.325
|1.361
|-7,58
|
|Çeyrek
|665
|680
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|0,13
|