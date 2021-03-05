***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.03.2021 17:46
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915488
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:057,5432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:059,0018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0143
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
18:05411,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,51
|Açılış
|: 411,89
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|97,90
|374.054.284
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.258.586
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.003.866
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|LINK
|46,98
|20.766.296
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|FENER
|31,08
|218.451.238
|% -8,37
|
|AYES
|13,99
|979.421
|% -7,60
|
|PETKM
|6,01
|2.412.666.980
|% 2,04
|
|GARAN
|9,25
|1.495.076.130
|% -1,60
|
|THYAO
|14,76
|1.293.525.764
|% 0,27
|
|INDES
|32,40
|1.127.555.854
|% 6,30
|
|KRDMD
|7,29
|1.053.891.681
|% -0,95
|
|PETKM
|6,01
|2.412.666.980
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,46
|760.594.919
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|498.975.944
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.495.076.130
|% -1,60
|
|DOHOL
|3,43
|506.520.248
|% 2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5312
|7,5352
|% 0,32
|
|Euro
|8,9788
|8,9873
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,3712
|10,4232
|% -0,32
|
|Frank
|8,0636
|8,1122
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0012
|2,0112
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|0,00
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,13
|69,13
|2,39
|