***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2021 09:12
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918583
BIST
10:391.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,76
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.581
En Düşük
1.575
10:397,5110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5283
En Düşük
7,4818
10:398,9405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
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8,9672
En Düşük
8,9020
10:39419,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,30
|Açılış
|: 419,20
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler10:39
|TRILC
|23,56
|157.775.477
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|195.398.218
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|QNBFB
|67,95
|168.788
|% 8,20
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|DAGI
|2,93
|7.775.392
|% -7,57
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|ACSEL
|23,68
|4.454.857
|% -5,20
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|SISE
|7,88
|304.133.714
|% 0,90
|
|KARSN
|4,43
|268.621.596
|% 3,75
|
|OTKAR
|449,50
|204.682.879
|% 2,37
|
|FROTO
|229,20
|195.398.218
|% 9,98
|
|TOASO
|40,70
|165.778.325
|% 4,15
|
|KARSN
|4,43
|268.621.596
|% 3,75
|
|EKGYO
|2,25
|132.520.318
|% 0,00
|
|SISE
|7,88
|304.133.714
|% 0,90
|
|GSRAY
|4,19
|114.356.727
|% 1,21
|
|ODAS
|3,82
|87.376.242
|% 0,53
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5075
|7,5110
|% 0,34
|
|Euro
|8,9336
|8,9405
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,4232
|10,4755
|% 0,50
|
|Frank
|8,0804
|8,1290
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9976
|2,0076
|% 0,35
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|3,31
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,25
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|0,02
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|0,39
|