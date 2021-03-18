***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2021 09:50
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918942
BIST
12:381.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,61
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
12:387,4712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0242
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
12:388,9379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0523
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9299
12:38417,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,64
|Açılış
|: 417,83
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
417,26
BIST En Aktif Hisseler12:38
|CLEBI
|330,00
|211.772.858
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,05
|37.584.786
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.061.541
|% 9,96
|
|SONME
|75,20
|90.315
|% 9,94
|
|TRILC
|25,90
|10.315.141
|% 9,93
|
|VAKKO
|16,22
|24.451.800
|% -7,84
|
|FROTO
|216,50
|1.503.168.837
|% -5,54
|
|BALAT
|8,27
|33.436
|% -5,27
|
|MERIT
|288,00
|36.288
|% -5,26
|
|YESIL
|115,20
|32.596.018
|% -4,00
|
|FROTO
|216,50
|1.503.168.837
|% -5,54
|
|GARAN
|8,94
|619.238.327
|% 2,17
|
|THYAO
|14,17
|598.304.051
|% -2,61
|
|KRDMD
|7,56
|539.793.177
|% -0,66
|
|SISE
|7,83
|378.573.805
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,19
|246.029.780
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,74
|291.609.088
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,56
|539.793.177
|% -0,66
|
|GARAN
|8,94
|619.238.327
|% 2,17
|
|TSKB
|1,71
|112.620.455
|% 1,18
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4687
|7,4712
|% -0,32
|
|Euro
|8,9276
|8,9379
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,4154
|10,4677
|% -0,17
|
|Frank
|8,0502
|8,0987
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9881
|1,9981
|% -0,20
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-9,06
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|1,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-0,51
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-0,25
|
|Çeyrek
|670
|685
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,44
|67,44
|-0,56
|