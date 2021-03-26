***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.03.2021 15:54
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921009
BIST
17:191.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,03
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
17:198,0190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0795
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
17:199,4717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1161
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
17:19445,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,15
|Açılış
|: 445,62
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:19
|BJKAS
|6,93
|596.042.642
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.194.489
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|212.839.081
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|8.367.482
|% 9,96
|
|AVOD
|9,49
|666.897.681
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|YESIL
|117,00
|54.674.534
|% -7,14
|
|GARAN
|6,93
|2.717.216.375
|% -0,86
|
|VESTL
|36,92
|1.033.962.873
|% -0,49
|
|SISE
|7,37
|899.620.171
|% 2,08
|
|SASA
|45,02
|761.603.930
|% -0,75
|
|KRDMD
|6,71
|738.349.528
|% 3,87
|
|GARAN
|6,93
|2.717.216.375
|% -0,86
|
|GSRAY
|3,82
|681.134.497
|% 7,00
|
|SKBNK
|1,18
|210.977.316
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,17
|332.900.384
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,86
|277.598.077
|% -1,59
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0109
|8,0190
|% 1,00
|
|Euro
|9,4544
|9,4717
|% 1,24
|
|Sterlin
|11,0175
|11,0728
|% 1,42
|
|Frank
|8,4825
|8,5336
|% 0,92
|
|Riyal
|2,1296
|2,1403
|% 0,97
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,88
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,86
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,05
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|2,46
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 9 kaybederek (% -0.41 ) 1, 424
-
17:32XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 19, 797.00 milyon TL de
-
17:30EGEEN
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 1, 575.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 946 adet işlem
-
17:27XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 19, 560.00 milyon TL de
-
17:25SAMAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 528 adet işlem