***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.04.2021 10:17
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924111
BIST
11:331.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,53
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:338,1658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:339,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0358
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:33456,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,16
|Açılış
|: 456,18
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:33
|MTRKS
|33,88
|81.210
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.488.800
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.790.907
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.016.533
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.860.093
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|32.490.571
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,37
|474.928.351
|% 2,97
|
|KRDMD
|7,45
|387.168.905
|% 1,22
|
|GARAN
|6,77
|304.632.735
|% -0,29
|
|THYAO
|13,02
|279.478.740
|% 2,04
|
|JANTS
|861,60
|252.650.051
|% -3,04
|
|EKGYO
|1,93
|139.694.629
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,16
|144.487.735
|% -0,92
|
|TSKB
|1,38
|76.481.450
|% 0,00
|
|ODAS
|3,73
|203.792.795
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,45
|387.168.905
|% 1,22
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1594
|8,1658
|% 0,46
|
|Euro
|9,6988
|9,7063
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,2427
|11,2991
|% 0,27
|
|Frank
|8,7313
|8,7839
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1695
|2,1804
|% 0,33
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-5,27
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,37
|62,37
|-0,37
|
Seans Raporu
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