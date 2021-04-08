***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.04.2021 15:16
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925136
BIST
18:001.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
18:008,1462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
18:009,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
18:00459,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,46
|Açılış
|: 459,95
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SILVR
|6,71
|26.867.122
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.197.686
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.626.139
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|249.642
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.763.058
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.014.661
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.834.326
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|IZFAS
|9,50
|41.968.751
|% -9,78
|
|IDEAS
|76,00
|3.309.925
|% -9,52
|
|BJKAS
|10,17
|789.241.581
|% 9,95
|
|GARAN
|6,77
|713.131.100
|% -1,02
|
|KRDMD
|7,45
|625.343.971
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,35
|613.712.115
|% 3,08
|
|SISE
|7,45
|609.273.914
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,35
|613.712.115
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,94
|309.681.930
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|253.154.898
|% -0,45
|
|GARAN
|6,77
|713.131.100
|% -1,02
|
|TSKB
|1,41
|139.196.608
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1441
|8,1462
|% 0,00
|
|Euro
|9,7072
|9,7206
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,1610
|11,2170
|% -0,01
|
|Frank
|8,7729
|8,8257
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|18,35
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,93
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,46
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,08
|
|B. Petrol
|62,75
|62,75
|-0,41
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de