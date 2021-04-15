***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.04.2021 10:54
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928364
BIST
12:071.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,45
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.417
En Düşük
1.407
12:078,0421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0286
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
12:079,6589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0237
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:07452,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,15
|Açılış
|: 452,38
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:07
|MTRKS
|59,95
|178.244.958
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|9.422.882
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.085.448
|% 9,93
|
|EUKYO
|4,62
|1.584.756
|% 7,69
|
|VAKKO
|15,12
|55.162.351
|% 7,31
|
|TKURU
|298,30
|1.330.120
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.510.710
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.266.960
|% -9,94
|
|ANELE
|5,92
|49.432.829
|% -9,89
|
|GARAN
|7,30
|2.071.054.910
|% 4,43
|
|SASA
|47,88
|756.713.750
|% 2,88
|
|EREGL
|18,01
|583.833.760
|% 2,80
|
|KRDMD
|7,64
|511.744.870
|% 3,24
|
|TUREX
|17,62
|411.091.608
|% -8,75
|
|GARAN
|7,30
|2.071.054.910
|% 4,43
|
|YKBNK
|2,19
|332.660.381
|% 1,86
|
|ODAS
|3,69
|261.410.677
|% 1,10
|
|KRDMD
|7,64
|511.744.870
|% 3,24
|
|TSKB
|1,35
|83.590.301
|% 1,50
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0383
|8,0421
|% -0,35
|
|Euro
|9,6539
|9,6589
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,0641
|11,1196
|% -0,12
|
|Frank
|8,6929
|8,7452
|% -0,12
|
|Riyal
|2,1402
|2,1510
|% -0,18
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|12,47
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.981
|3.056
|-3,62
|
|Yarım
|1.441
|1.478
|-1,75
|
|Çeyrek
|723
|739
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,45
|66,45
|-0,13
|