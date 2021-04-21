***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.04.2021 17:53
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANFM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930261
BIST
17:471.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -34,86
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
17:478,1876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0804
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
17:479,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0986
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
17:47471,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 8,13
|Açılış
|: 471,96
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler17:47
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.915.928
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|14.341.844
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.622.996
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.611.616
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.349.648
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|11.752.664
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|EREGL
|17,96
|1.280.749.877
|% -1,48
|
|PETKM
|6,36
|1.106.527.251
|% -3,20
|
|GARAN
|7,00
|1.068.098.258
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,96
|640.097.055
|% -3,33
|
|THYAO
|10,91
|562.614.463
|% -2,24
|
|YKBNK
|2,07
|421.793.973
|% -2,36
|
|PETKM
|6,36
|1.106.527.251
|% -3,20
|
|GARAN
|7,00
|1.068.098.258
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,81
|258.690.129
|% -1,63
|
|TSKB
|1,22
|132.366.982
|% -3,17
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1835
|8,1876
|% 0,99
|
|Euro
|9,8579
|9,8675
|% 1,01
|
|Sterlin
|11,3692
|11,4262
|% 0,88
|
|Frank
|8,8757
|8,9292
|% 0,62
|
|Riyal
|2,1755
|2,1864
|% 0,92
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|11,54
|
|Altın Gr.
|472
|472
|8,04
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,21
|
|B. Petrol
|66,15
|66,15
|-0,42
|