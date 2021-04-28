***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.04.2021 13:17
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931648
BIST
14:211.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
14:218,1759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1621
14:219,8731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0600
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8640
14:21464,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,66
|Açılış
|: 464,42
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,83
BIST En Aktif Hisseler14:21
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|DARDL
|28,42
|27.353.716
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.749.673
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.675.927
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.603.195
|% -9,98
|
|FRIGO
|33,54
|9.594.116
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.015.976
|% -9,78
|
|PENGD
|3,61
|45.229.950
|% -7,91
|
|EREGL
|19,51
|540.160.183
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,27
|477.969.698
|% 2,25
|
|GARAN
|7,16
|477.340.539
|% 0,56
|
|PETKM
|6,47
|466.904.027
|% -0,77
|
|THYAO
|11,92
|363.433.869
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,09
|234.155.148
|% 0,48
|
|PETKM
|6,47
|466.904.027
|% -0,77
|
|GARAN
|7,16
|477.340.539
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,27
|477.969.698
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,82
|107.941.535
|% 0,55
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1722
|8,1759
|% -0,35
|
|Euro
|9,8648
|9,8731
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,2973
|11,3540
|% -0,78
|
|Frank
|8,8924
|8,9460
|% -0,65
|
|Riyal
|2,1725
|2,1834
|% -0,48
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-9,11
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-36,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-37,13
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|-17,96
|
|Çeyrek
|741
|758
|-8,98
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,16
|66,16
|0,29
|
Seans Raporu
14:21
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.11 ) 1, 207
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14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, DZGYO, LUKSK, INTEM, MERIT, UFUK, MMCAS, SEYKM, RYSAS, FLAP
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14:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, DESA, ATLAS, FRIGO