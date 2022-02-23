***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.02.2022 11:16
***SANFM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANFM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Kabalak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003672
BIST
11:192.040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,68
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.042
En Düşük
2.031
11:1913,8187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0162
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8268
En Düşük
13,7030
11:1915,6780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0344
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,6844
En Düşük
15,5259
11:19842,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,28
|Açılış
|: 842,36
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler11:17
|HUNER
|2,42
|7.688.173
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|ISDMR
|22,40
|76.767.086
|% 9,91
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|KLGYO
|1,04
|5.722.230
|% -56,67
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|30,28
|1.275.286.669
|% 6,62
|
|KRDMD
|11,94
|815.948.195
|% 3,29
|
|THYAO
|29,02
|647.883.067
|% 0,48
|
|SISE
|13,13
|217.917.766
|% 1,23
|
|ODAS
|1,43
|180.103.666
|% 5,15
|
|ODAS
|1,43
|180.103.666
|% 5,15
|
|KRDMD
|11,94
|815.948.195
|% 3,29
|
|EREGL
|30,28
|1.275.286.669
|% 6,62
|
|YKBNK
|3,99
|161.732.567
|% 0,00
|
|KARSN
|4,10
|116.960.666
|% -0,97
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8070
|13,8223
|% 0,14
|
|Euro
|15,6655
|15,6812
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,7402
|18,8342
|% 0,25
|
|Frank
|14,9364
|15,0264
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6709
|3,6893
|% 0,07
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-5,80
|
|Altın Gr.
|842
|842
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,00
|
|B. Petrol
|93,91
|93,91
|0,06
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:31ODAS
Yüzde 4.41 oranında artışla 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 847, 668 adet işlem
-
11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 18 artarak (% 1.25 ) 2, 276
-
11:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, KRDMD, TRKCM
-
11:30XU100
Endeks 2, 042 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 6, 915.00 milyon TL de
-
11:30DAGHL
Yüzde 5.86 oranında artışla 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 532 adet işlem