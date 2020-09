***SANFM* *MERIT* *KSTUR* *YBTAS* *VAKKO* *ASELS* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***SANFM******MERIT******KSTUR******YBTAS******VAKKO******ASELS******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ASELS, AYES, KSTUR, MERIT, SANFM, VAKKO, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **ASELS 1 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. E NECLA GÜNAY 1.221,644AYES 2 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E ASLAN ÖNEL 120.911,670AYES 3 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E KAZIM YIGIT 1.528,970AYES 4 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E RESUL SARI 37.753,000KSTUR 5 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E NERMIN GÜNAL 1.796,550MERIT 6 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E KÖKSAL ÖZER 153,000SANFM 7 SANIFOAM SÜNGER SANAYI VE TICARET A.S. E YILDIRIM ULKAT 1.169.708,000VAKKO 8 VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S. E YEDILER GRUP GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 61.725,000YBTAS 9 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ALI RIZA ÖZDEMIR 1,120YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ALI RIZA ÖZDEMIR 1,866YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ÇIGDEM DEMIRHAN 2,000YBTAS 12 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ÇIGDEM DEMIRHAN 2,480(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876181BIST