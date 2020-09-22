***SANFM* *MERIT* *KSTUR* *YBTAS* *VAKKO* *ASELS* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
22.09.2020 16:28
***SANFM******MERIT******KSTUR******YBTAS******VAKKO******ASELS******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ASELS, AYES, KSTUR, MERIT, SANFM, VAKKO, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ASELS 1 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. E NECLA GÜNAY 1.221,644
AYES 2 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E ASLAN ÖNEL 120.911,670
AYES 3 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E KAZIM YIGIT 1.528,970
AYES 4 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E RESUL SARI 37.753,000
KSTUR 5 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E NERMIN GÜNAL 1.796,550
MERIT 6 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E KÖKSAL ÖZER 153,000
SANFM 7 SANIFOAM SÜNGER SANAYI VE TICARET A.S. E YILDIRIM ULKAT 1.169.708,000
VAKKO 8 VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S. E YEDILER GRUP GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 61.725,000
YBTAS 9 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ALI RIZA ÖZDEMIR 1,120
YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ALI RIZA ÖZDEMIR 1,866
YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ÇIGDEM DEMIRHAN 2,000
YBTAS 12 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ÇIGDEM DEMIRHAN 2,480
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876181
BIST