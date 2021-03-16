***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.03.2021 18:07
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında
6102 sayılı T.T.K.'nun 397. maddesi ve S.P.K.'nun Seri 10 N22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda, Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve yapılan seçimin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918512
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:057,5076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0251
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:058,9329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0554
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:05418,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,13
|Açılış
|: 418,40
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|5,17
|10.890.651
|% 10,00
|
|KRTEK
|13,53
|24.724.303
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|274.357.055
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.325.841
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.905
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|4.437.172
|% -9,97
|
|CASA
|152,40
|2.644.547
|% -9,93
|
|GRNYO
|3,36
|17.168.406
|% -7,69
|
|SERVE
|17,00
|566.528
|% -7,31
|
|EPLAS
|34,00
|8.923.620
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 1,61
|
|KOZAL
|126,30
|1.358.113.414
|% 2,27
|
|OTKAR
|439,10
|1.283.015.301
|% 0,71
|
|FROTO
|208,40
|1.070.454.497
|% 9,97
|
|THYAO
|14,74
|950.732.604
|% 0,34
|
|GSRAY
|4,14
|891.335.645
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,25
|466.642.557
|% 0,90
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,83
|935.721.183
|% 3,16
|
|TSKB
|1,71
|201.160.209
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5031
|7,5076
|% -0,33
|
|Euro
|8,9238
|8,9329
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,3853
|10,4374
|% -0,55
|
|Frank
|8,0675
|8,1161
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9943
|2,0043
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|1,01
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,01
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,09
|
|B. Petrol
|67,89
|67,89
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
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17:59
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