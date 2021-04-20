***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2021 15:25
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 20.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında
Yönetim Kurulumuzun, 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin kararı onaylanmıştır.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929636
BIST
15:341.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
15:348,1248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0365
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
15:349,7849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0459
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
15:34461,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,38
|Açılış
|: 461,92
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler15:34
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.818.916
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.175.284
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,28
|18.601.096
|% 9,09
|
|JANTS
|693,80
|41.503.963
|% 7,57
|
|SAMAT
|4,23
|17.431.213
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|51.580.266
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|34.121.242
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|GARAN
|7,13
|1.112.342.944
|% 1,86
|
|EREGL
|18,11
|811.055.435
|% -0,28
|
|PETKM
|6,61
|718.144.858
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|588.926.990
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,33
|515.138.757
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,85
|588.926.990
|% -0,54
|
|GARAN
|7,13
|1.112.342.944
|% 1,86
|
|TSKB
|1,26
|198.836.504
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,13
|310.187.248
|% 2,40
|
|PETKM
|6,61
|718.144.858
|% 0,00
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1201
|8,1248
|% 0,45
|
|Euro
|9,7761
|9,7849
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,3010
|11,3577
|% 0,23
|
|Frank
|8,8329
|8,8862
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1590
|2,1699
|% 0,44
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,28
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|12,00
|
|Tam
|3.043
|3.120
|4,72
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|2,28
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,04
|
|B. Petrol
|67,41
|67,41
|0,36
|
Seans Raporu
15:34
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15:46ATLAS
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15:44XU100
Endeks 1, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 10, 979.00 milyon TL de
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15:44METUR
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 23.80 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 391 adet işlem
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15:43DAGI
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 348 adet işlem