***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
30.03.2020 19:27
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020-24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Adana, Ankara, Çerkezköy (merkez) fabrikalarımızda üretime ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Covid-19 salgını etkileri nedeniyle müşteri ve tedarikçilerimizde ortaya çıkan sipariş azalmaları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
30.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
01.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Temizlik malzemesi alanında faaliyet gösteren fabrikalarımızdaki sipariş artışları sebebiyle toplam satışlara etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Üretim ve mevcut sevkiyatların planlanması
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Sipariş süreçerinde iyileşme
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
16.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkisi yoktur
Açıklamalar
Ülkemizde yayılmaya devam eden Covid-19 salgını sebebiyle başta çalışanlarımızın sağlığı olmak üzere gerekli tüm tedbirleri alarak üretim faaliyetlerimize bugüne kadar devam ettik, ancak yurtiçi ve yurtdışı müşteri ve tedarikçilerimizin birçoğunun üretim faaliyetlerine ara vermeleri ve siparişlerimizde meydana gelen düşüşler nedeniyle
Otomotiv yalıtım malzemesi üretimi yapan Adana, Ankara, Çerkezköy (Merkez) fabrikalarımızda üretimimize 01.04.2020 tarihinden itibaren 15 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Süreç boyunca önceden alınmış siparişlerin sevkiyatına devam edilecek olup, Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerekli başvurular yapılacaktır.
Beyaz eşya grubuna üretim yapan Eskişehir fabrikamızda üretim faaliyetine rutin olarak devam edilecektir.
Temizlik malzemesi alanında faaliyet gösteren ve perakende marketlere üretim yapan Çerkezköy (Şube) fabrikamızda ve ona malzeme tedariği sağlayan Bursa fabrikamızda ise siparişlerin yoğunluğu sebebiyle üretim faaliyetlerine mesaili devam edilecektir. Bu sektörde meydana gelen sipariş artışı sebebiyle diğer fabrikalardaki üretimin durmasının toplam ciroya etkisinin olmayacağını değerlendirmekteyiz.
Kamuoyu bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833423
BIST