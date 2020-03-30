***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2020-24.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiAdana, Ankara, Çerkezköy (merkez) fabrikalarımızda üretime ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCovid-19 salgını etkileri nedeniyle müşteri ve tedarikçilerimizde ortaya çıkan sipariş azalmalarıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi30.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi01.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiTemizlik malzemesi alanında faaliyet gösteren fabrikalarımızdaki sipariş artışları sebebiyle toplam satışlara etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerÜretim ve mevcut sevkiyatların planlanmasıYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarSipariş süreçerinde iyileşmeYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih16.04.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiEtkisi yokturAçıklamalarÜlkemizde yayılmaya devam eden Covid-19 salgını sebebiyle başta çalışanlarımızın sağlığı olmak üzere gerekli tüm tedbirleri alarak üretim faaliyetlerimize bugüne kadar devam ettik, ancak yurtiçi ve yurtdışı müşteri ve tedarikçilerimizin birçoğunun üretim faaliyetlerine ara vermeleri ve siparişlerimizde meydana gelen düşüşler nedeniyleOtomotiv yalıtım malzemesi üretimi yapan Adana, Ankara, Çerkezköy (Merkez) fabrikalarımızda üretimimize 01.04.2020 tarihinden itibaren 15 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Süreç boyunca önceden alınmış siparişlerin sevkiyatına devam edilecek olup, Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerekli başvurular yapılacaktır.Beyaz eşya grubuna üretim yapan Eskişehir fabrikamızda üretim faaliyetine rutin olarak devam edilecektir.Temizlik malzemesi alanında faaliyet gösteren ve perakende marketlere üretim yapan Çerkezköy (Şube) fabrikamızda ve ona malzeme tedariği sağlayan Bursa fabrikamızda ise siparişlerin yoğunluğu sebebiyle üretim faaliyetlerine mesaili devam edilecektir. Bu sektörde meydana gelen sipariş artışı sebebiyle diğer fabrikalardaki üretimin durmasının toplam ciroya etkisinin olmayacağını değerlendirmekteyiz.Kamuoyu bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833423BIST