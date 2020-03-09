***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 93.872.851 82.167.411Satışların Maliyeti16 -76.344.580 -67.331.585TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.528.271 14.835.826BRÜT KAR (ZARAR)17.528.271 14.835.826Genel Yönetim Giderleri17 -4.517.946 -3.973.688Pazarlama Giderleri17 -4.838.804 -4.181.024Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 4.528.851 4.605.064Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.729.124 -3.467.044ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.971.248 7.819.134Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 1.426.416 12.930FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.397.664 7.832.064Finansman Gelirleri20 3.242.219 3.449.590Finansman Giderleri20 -10.601.194 -10.049.803SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.038.689 1.231.851Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.394.366 -327.604Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -834.824 -512.247Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -559.542 184.643SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.644.323 904.247DÖNEM KARI (ZARARI)3.644.323 904.247Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15 1.125 16.649Ana Ortaklık Payları3.643.198 887.598Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 0,27600000 0,06720000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.652.187 6.334.068Dönem Karı (Zararı)3.644.323 904.247Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.263.538 6.559.552Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 1.186.702 1.145.672Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-305.450 1.054.296Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -482.169 612.801Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 176.719 441.495Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler521.010 628.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler603.694 478.246Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -82.684 149.901Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.688.507 3.416.765Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.688.507 3.416.765Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.426.416Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.426.416Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 1.394.366 327.602Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler204.819Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -12.930Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -12.930İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.239.608 -416.102Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.603.593 -7.831.951İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-979.421 -675.478İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.624.172 -7.156.473Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler280.463 -108.653İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -7.929 41.133İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 288.392 -149.786Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler571.037 1.615.333Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 1.306.415 185.689Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.023.337 5.199.269İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 22.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -1.045.769 5.199.269Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler73.379 162.474İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -17.453 -1.571İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 90.832 164.045Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -575.080 594.339İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-268.892 -232.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-25.873 -91.472Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-243.019 -141.130Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.668.253 7.047.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -465.335 -369.319Vergi İadeleri (Ödemeleri)-550.731 -344.310YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.187.078 -5.244.049Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri193.939Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 193.939Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.345.208 -5.437.988Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)158.130FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.746.976 -1.469.648Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.298.037 1.934.901Ödenen Faiz-4.596.516 -3.518.011Alınan Faiz45.455 113.462YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.212.085 -379.629Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.786NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.215.871 -379.629DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 608.304 987.933DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.824.175 608.304Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.824.175 608.304Ticari Alacaklar25.270.237 22.184.475İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 1.675.540 696.119İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 23.594.697 21.488.356Diğer Alacaklar499.321 779.784İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.929İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 491.392 779.784Stoklar7 12.332.624 13.080.380Peşin Ödenmiş Giderler13 1.055.366 2.361.781Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 127.717 945Diğer Dönen Varlıklar14 218.752 319.651ARA TOPLAM45.328.192 39.335.320TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.328.192 39.335.320DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 25.100.000 24.400.000Maddi Duran Varlıklar9 12.360.420 9.284.653Kullanım Hakkı Varlıkları9 4.904.790Maddi Olmayan Duran Varlıklar219.862 137.123Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 219.862 137.123Peşin Ödenmiş Giderler13 5.446 5.446Ertelenmiş Vergi Varlığı21 2.986.012 2.384.981TOPLAM DURAN VARLIKLAR45.576.530 36.212.203TOPLAM VARLIKLAR90.904.722 75.547.523KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 8.197.040 6.375.931Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 9.797.123 8.791.492Ticari Borçlar24.744.897 25.768.234İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 22.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 24.722.465 25.768.234Diğer Borçlar359.657 286.278İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 14.909 32.362İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 344.748 253.916Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 19.259 594.339Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 536.508 252.415Kısa Vadeli Karşılıklar1.760.721 1.622.914Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.441.859 1.221.368Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 318.862 401.546Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 577.293 962.924ARA TOPLAM45.992.498 44.654.527TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.992.498 44.654.527UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 19.984.141 9.501.536Uzun Vadeli Karşılıklar2.380.086 1.928.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.380.086 1.928.528Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 3.348.069 2.177.854Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler14 13.094TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.712.296 13.621.012TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER71.704.794 58.275.539ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.029.100 17.262.304Ödenmiş Sermaye15 13.202.124 13.202.124Geri Alınmış Paylar (-)15 -239.432 -239.432Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.209.921 12.154.126Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.208.028 12.154.126Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 12.094.482 12.748.256Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -886.454 -594.130Yabancı Para Çevrim Farkları1.893Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 274.362 274.362Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.061.073 -9.016.474Net Dönem Karı veya Zararı3.643.198 887.598Kontrol Gücü Olmayan Paylar170.828 9.680TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.199.928 17.271.984TOPLAM KAYNAKLAR90.904.722 75.547.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.202.124 -239.432 11.472.058 -157.615 274.362 -9.792.672 776.198 15.535.023 -6.969 15.528.054Transferler776.198 -776.198Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 1.276.198 -436.515 887.598 1.727.281 16.649 1.743.930Dönem Sonu Bakiyeler13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.016.474 887.598 17.262.304 9.680 17.271.984Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.016.474 887.598 17.262.304 9.680 17.271.984Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2-1-4 -932.197 -932.197 -932.197Düzeltmelerden Sonraki Tutar13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.948.671 887.598 16.330.107 9.680 16.339.787Transferler887.598 -887.598Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -653.774 -292.324 1.893 3.643.198 2.698.993 3.018 2.702.011Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler158.130 158.130Dönem Sonu Bakiyeler13.202.124 -239.432 12.094.482 -886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.644.323 904.247DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-946.098 839.683Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-726.416 2.088.879Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-365.405 -545.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler145.723 -703.552Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 145.723 -703.552Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.786Yabancı Para Çevrim Farkları3.786DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-942.312 839.683TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.702.011 1.743.930Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.018 16.649Ana Ortaklık Payları2.698.993 1.727.281http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825875BIST